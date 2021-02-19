Abdulkadir Selvi: Demirtaş’ın ‘PKK’ demesini önemsedim

Her büyük kırılma yeni bir sınav oluyor. 13 sivil vatandaşımızın PKK’nın katledilmesi de bunlardan biri. Türkiye birkaç gündür şehit cenazelerini kaldırıyor, millet olarak içimiz yanıyor. Bu olay karşısında Demirtaş’ın duruşunu merak ettim. Bu sabaha kadar bir tweet’i yoktu. Ancak haksızlık etmemek için sık sık tweet’lerini kontrol ettim. Sonra Demirtaş’ın, “PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum” tweet’i geldi. Kılıçdaroğlu “PKK” diyemezken, Demirtaş’ın “PKK” demesini önemsedim. Ağır bir şekilde eleştirmeye hazırlanırken, yorumsuz bir şekilde paylaşmak istedim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı