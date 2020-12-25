Abdulkadir Selvi: Demirtaş kararının bu süreci zehirlemesine fırsat verilmemeli

Erdoğan’ın sözleri ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı AİHM’ye aba altından sopa mı gösteriyor? Hadi bir adım ilerisinde, AİHM’den ayrılmayı mı ima ediyor?

Oysa tam tersi bir hava söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı konuşmada Amerika ve Avrupa Birliği ile yeni sayfa açmaktan söz etmişti. “Önümüzdeki dönem ekonomide, sağlıkta, güvenlikte olduğu gibi dış politikada da Türkiye’nin şahlanış dönemi olacaktır” demişti. Türkiye’nin bu iklime ihtiyacı var. AİHM’nin Demirtaş kararının bu süreci zehirlemesine fırsat verilmemeli.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı