Abdulkadir Selvi: Değerlendirmem eksik, başbakanla MİT Müsteşarı 29 kez görüşmüş

“Güvenlik zirveleri ve MGK toplantıları dışında her hafta perşembe günü MİT Müsteşarı ile Başbakan’ın haftalık olağan görüşmeleri uzun süredir yapılmıyor. 15 Temmuz’dan bu yana haftalık olağan görüşme kapsamında bir ya da iki defa görüştüler” demiştim.

Bu satırları yazmadan önce Başbakan Binali Yıldırım’ın basına açık olan günlük programlarını inceledim. Başbakan, MİT Müsteşarı ile yaptığı haftalık görüşmelerin basına açık programda yer almasını istememiş. Ben ise görüşmelerin yapılıp yapılmadığını ancak basına açıklanan program üzerinden kontrol etme imkânına sahibim. Başbakanlık kaynaklarının geriye dönük olarak yaptığı çalışmaya göre; Binali Yıldırım, 9 Haziran 2016-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında MİT Müsteşarı ile 29 görüşme yapmış. Bunların 19’u haftalık olağan görüşme, 10’u ise heyet kabulü ya da resmi temaslar çerçevesinde gerçekleşmiş.

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Başbakan Binali Yıldırım ile MİT Müsteşarı gerektiği hallerde bir araya gelmişler. Bu durumda benim ‘15 Temmuz’dan bu yana MGK toplantıları ve güvenlik zirveleri dışında bir ya da iki kez görüştüler’ şeklindeki değerlendirmem eksik kalıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı