Abdulkadir Selvi: Davutoğlu’nun partisinin isminin ve ambleminin bu haftasonu netleşmesi bekleniyor

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerinin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ahmet Davutoğlu hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Abant’ta kamp yaptı. Partinin kuruluş dilekçesinin aralık ayının üçüncü haftasında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi düşünülüyor.

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Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı. Bu hafta sonu itibarıyla bu grupların çalışmaları tamamlanacak. Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan, “Hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak” demişti. Bir ihtimal 2020 yılının ocak ayına da kalabilir.

Ali Babacan’ın açıklamalarının Ahmet Davutoğlu’nu üzdüğünü yazmıştım. Ama buna rağmen Davutoğlu, Babacan’la görüşme düşüncesini koruyormuş.

Davutoğlu’nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı