Abdülkadir Selvi: Darbe paranoyası içinde yaşayamayız

Meclis’te AK Parti grubu öncesindeydi. Bakanlarla, milletvekilleriyle sohbet ediyorduk. Etrafında kalabalık bir heyetle Başbakan göründü.

Bizim bulunduğumuz bölüme gelince esprili bir şekilde, “Darbe ne zaman oluyor” dedi.

“Allah korusun” diye karşılık verdim. Bunun üzerine, “Darbe yapacak olan tarih verir mi?” diye konuştu. “Bu sefer bir tarihten söz etmişler” dedim.

Rodos’ta FETÖ’cü kaçakların, “15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak. Bayramı kimin yapacağını göreceğiz” sözleri, darbe tehdidini yeniden gündemimize soktu.

Darbe paranoyası içinde yaşayamayız. Süratle normalleşmemiz gerekiyor. Ama bu dikkatli olmaya engel değil.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı