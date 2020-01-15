Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanlığı ‘Bu aşamadan sonra Putin ararsa görüşürüz’ dedi

Önceden Ortadoğu için “Akşam yatarsın barış anlaşması imzalanmış, sabah kalkarsın savaş ilan edilmiş” derdik. Libya işi de ona döndü.

Hafter’in tavrı üzerine Cumhurbaşkanlığı kaynakları ile de konuştum. Aynen aktarıyorum:

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“Dinamik bir süreç yürüyor. Cumhurbaşkanımız süreçleri yönetiyor. Yoksa İdlib ve Libya konusu bu noktaya gelir miydi? Barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam ediyor. Anahtarın biri bizim elimizdeydi. Biz elimizdeki anahtar ile kilidi açtık. Diğer anahtar Rusların elinde. Kapının açılmasını istiyorsanız anahtarı çevireceksiniz. Dinamik bir süreç yürüyor. Bu aşamadan sonra Putin ararsa görüşürüz.”

Abdulkadir Selvi’nin yazısı