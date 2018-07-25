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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: ‘Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?’

 

Adnan Oktar operasyon için, “İngiliz derin devletinin oyunu” demişti. Sorgusunda bu konu da soruluyor.

– Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

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Adnan Oktar: Yok, yok.

– O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?

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Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

– O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.

– İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.

Breh, breh, breh.

Artık bu İddiaya İngiliz Kraliçesi Elizabeth mi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yanıt verir. Orasını kendi aralarında kararlaştırsınlar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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