Abdülkadir Selvi: Cumhurbaşkanı, yürüyüşü itibarsızlaştırmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu’nun gezisinin motivasyon kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirileri oluşturuyor.

Peki o zaman Cumhurbaşkanı neden bu kadar sert tepki gösteriyor? Elbette ki Gezi’nin motivasyon kaynağı olmak için yapmıyor. Tam aksine yürüyüşü itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu’nun adalet arayışı için değil, FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpası için yürüdüğünü işliyor. Erdoğan, “Ne adalet için yürümesi, FETÖ için yürüyor” derse şaşırmayın.

Siyasette fay hatları oynadı, artık tüm yollar Roma’ya değil, 2019 ’a çıkıyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı