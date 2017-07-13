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Yaramazlara biraz batar!

   
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Abdülkadir Selvi: Cumhurbaşkanı o kadar kızmış ki, çok sertti, çok…

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Şehit aileleri ve gaziler üzerinde yapılan araştırmanın sunulduğu toplantıda, 15 Temmuz gecesini anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izledim. Gözlerini siliyordu. Söz konusu 15 Temmuz olunca haliyle duygusal anlar yaşandı.

O nedenle gözyaşlarını silip kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal bir konuşma yapması bekleniyordu. Ama Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü hedef aldı. “Sokaksa sokak diyen kişi asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmelidir” dedi.

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Cumhurbaşkanı o kadar kızmış ki, çok sertti, çok…

Abdülkadir Selvi’nin yazısı

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