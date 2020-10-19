Abdulkadir Selvi: Cumhur ittifakı kıl payı da olsa yüzde 50’yi aşıyor

İlginç olanı Özer Sencar’ın eylül ayı araştırmasını paylaşırken düştüğü ‘kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan’ notunun üzerinde durulmadı.

Oysa araştırmada kararsız yüzde 11.2, protesto oy 6.9, cevap yok ise 4.2 olmak üzere 22.3 gibi önemli bir orana ulaşıyor. CHP ile İYİ Parti’nin oylarının toplamı ediyor. Neredeyse ikinci parti durumunda.

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Kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok diyenler partilerin oy oranlarına göre dağıtıldığında AK Parti yüzde 41.4, CHP 22.8, İYİ Parti 11.4, HDP 10.4, MHP 9.4 ediyor. Diğerleri ise 4.6’ya ulaşıyor.

(…)Peki bu oranlara göre cumhur ittifakı ile millet ittifakı yüzde kaç ediyor?

AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı 50.8’e ulaşıyor. CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerini de eklediğinizde muhalefet bloku 49.2’ye ulaşıyor. Bu durumda cumhur ittifakı kıl payı da olsa yüzde 50’yi aşıyor. Bu durum 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağı anlamına gelir mi?

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24 Haziran 2018 seçimlerine göre çok büyük inişler, çıkışlar gözlenmiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı