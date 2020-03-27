Abdulkadir Selvi: Çin heyetinin Bilim Kurulu’na somut önerileri olmuş

Bilim Kurulu üyeleriyle Çin’de koronavirüsle mücadelede başarılı olan sağlık ekibi ortak toplantı yaptı. Çin verileri dünyayla paylaştığı ve bizim Bilim Kurulu üyelerimiz bunu takip ettiği için sorularla konuyu açmışlar.

Çin heyeti, önemli başlıklar altında kendi deneyimlerini paylaşmış.

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1- Çin koronavirüs salgınını nasıl önledi? Toplantı bu sorunun etrafında şekillenmiş. Çin heyetinin bu konuda somut önerileri olmuş. Onları maddeler halinde aktaracağım. Ama şimdi diğer başlıkları da paylaşmak istiyorum.

2- Takip ettikleri hastalar hakkında bulgularını aktarmışlar.

3- Tedavi yöntemleri, bu süreçte kullandıkları ilaçlar ve tedavi süreci hakkında bilgi vermişler.

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4- Bulaşın önlenmesi. Çin heyetinin ilk cümlesi de son sözü de öncelikle bulaşın önlenmesine yoğunlaşılması olmuş. Koronavirüs, daha önce ortaya çıkan SARS, MERS ve Ebola’ya kıyasla daha hızlı yayıldığı için bulaşın önlenmesi her şeyin başında geliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı