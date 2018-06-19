Abdulkadir Selvi: Çiller’e, Akşener’i sordum ama konuşmak istemedi

Belli ki Çiller’i yıllar sonra Yenikapı’ya gitmeye ikna eden bir endişesi vardı. Kaygısını, ”Böyle bir ortamda mevcudun yerine kimin konulmak istenmesi bende endişe yarattı. Evet değiştireceksiniz de yerine neyi koyacaksınız? Şu anda mümkün mü” diye anlattı.

Erdoğan tasfiye edildikten sonra yerine geleceklerin Türkiye’nin hak ve menfaatlerini koruyamayacaklarına inanıyordu. Sözlerini, “Koalisyonlar çok zordur. Ben çok koalisyon hükümeti kurdum. Sayın Erdal İnönü, Sayın Karayalçın ve Hikmet Çetin’le, Deniz Baykal’la hepsi de saygın kişiliklerdi. Biz tepede uzlaşma sağlıyorduk ama Meclis’e yansımıyordu. Ben koalisyonların ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar 5 benzemez bir de altıncı olarak altıncı bir partinin ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türkiye’nin sorunlarını çözemezler” diye sürdürdü.

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Meral Akşener’i Çiller İçişleri Bakanı yapmıştı. Çiller’e, Akşener’i sordum ama konuşmak istemedi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı