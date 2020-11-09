Abdulkadir Selvi: CHP’nin kendine yaptığını, Erdoğan CHP’ye yapamazdı

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda iktidarın parti kuracaklara para desteği verdiğini iddia etti. “Muharrem İnce’yi mi kast ediyorsunuz?” sorusu üzerine ise “Sadece o değil” karşılığını verdi. Yani o da var da, sadece o değil.

CHP Lideri böylece yeni parti kuracakları kirletmek istedi. Muharrem İnce, o günden beri iddiasını ispatlaması için Kılıçdaroğlu’na çağrı yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, o kişinin Muharrem İnce olmadığını söyledi. Ama İnce bu işin peşini bırakmamakta kararlı. Tekrar o soruya dönecek olursak, Kılıçdaroğlu’ndan bu iddiayı ortaya atmasını Erdoğan mı istedi?

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Demem o ki iktidar uzun uzun düşünse taşınsa böyle bir plan yapamazdı. Yani CHP’nin kendine yaptığını, Erdoğan CHP’ye yapamazdı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı