Abdulkadir Selvi: CHP’deki imza tartışması karakolluk olacak

Muharrem İnce olan biteni eli kolu bağlı olarak seyretmeyecek. Öncelikle bugün CHP Genel Merkezi’ne yönelik bir taban hareketi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Diğer yandan Gaye Usluer, ”Atatürk’ün kendi öz partisini asla ve asla AKP’nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz” dedi. Muharrem İnce, ”Partimi mahkeme kapısına düşürmem” diye açıklama yaptı. Ama burası CHP. Her an her şey mümkün.

*

Muharrem İnce gitmeyecek ama imza veren birkaç delege yargıya başvuruda bulunacak. CHP’deki imza tartışması karakolluk olacak. Böylece imza krizi derinleşecek. Neden? Çünkü olağanüstü kurultay taleplerinin bir yerinde, yerel seçimlere giderken belediye başkanlarını ve belediye meclisi üyelerini belirleme mücadelesi yatıyor. CHP’de Türkiye’de iktidar olma kavgası değil; İzmir’de, Çankaya’da, Kadıköy’de belediye başkanlıklarını elde etme mücadelesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Muharrem İnce’nin ekibi milletvekili listelerinden tasfiye edildi. İnce aynı durumu yerel yönetimlerde yaşamak istemiyor. Ama Kılıçdaroğlu da, İnce’ye böyle bir fırsatı sunmamakta kararlı. Hem de siyasi hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı