Abdulkadir Selvi: CHP’de, üç milletvekilinin İnce’nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor

Siyasette yapılan her hamlenin siyasi bir hedefi vardır. CHP’de, üç milletvekilinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Mehmet Ali Çelebi’ye, “İnce’nin partisine geçecek misiniz?” diye sordum. Reddetmedi. İnce ile görüştüklerini söyledi.

“Sayın İnce ile 1-2 aydır görüşüyoruz. Düşüncelerimiz şu an örtüşüyor. Ama itirazlarımızı iki senedir her aşamada ve ilgili tarihlerde yaptık” dedi.

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(…)Muharrem İnce’nin partisini 1 Mart’ta kuracağı belli oldu. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in, Muharrem İnce’nin partisine geçeceği söyleniyor. Ama sayı 3 milletvekili ile sınırlı kalmaz diyenler de var.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı