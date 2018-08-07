Abdulkadir Selvi: CHP’de muhalifler tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyor

CHP yönetimi yasal süreyi bekledi. Pazartesi günü saat 17.00 olduğu anda, yeterli imzaya ulaşılamadığı belirtilerek, olağanüstü kurultaya gidilmeyeceği açıklandı.

Böylece Muharrem İnce’nin talebi değil Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu.

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Muharrem İnce, sağladıkları ilgiyi canlı tutmakta kararlı. Muhalifler, dün geceden itibaren bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladı. Muharrem İnce ve Gaye Usluer, CHP’yi mahkeme kapısına düşürmeyeceklerini açıkladılar ama muhalif delegelerden birkaçı yargıya başvuracak.

Muhalifler ayrıca olağanüstü kurultay için yeniden imza toplama ve 250 delegenin imzasının yeterli olduğu tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyorlar. Ama asıl kitlesel bir eylemden söz ediliyor. Olağanüstü kurultay için yürüyüş yapılması tartışılıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı