Abdulkadir Selvi: CHP liderinin, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdiği söyleniyor

Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, ‘ortak cumhurbaşkanı adayı’ olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. ‘CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı’ diyorlar.
Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi?