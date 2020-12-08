Abdulkadir Selvi: CHP liderinin cumhurbaşkanı adayı olacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının son dakikasında ise önümüzdeki günlere damgasını vuracak polemik konusu çıktı. AK Partililerin, “Aday yok” diye sataşmaları üzerine, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi. Böylece 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürecek nur topu gibi bir tartışma konumuz oldu. Bahçeli ilk anda fırsatı kaçırmadı, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi. Bu söz Kılıçdaroğlu’nun peşini bırakmaz ama ben yine de CHP Lideri’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını sanmıyorum.
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DİSK’in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.
MSB: 23-25 Kasım’da planlanan sevk işlemleri 22-24 Aralık’ta yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık’ta, 22-24 Aralık’ta sevk edilmesi planlananların işlemlerinin ise 26-28 Ocak’a ertelendiğini duyurdu.
Fitch: Türk bankaları Merkez Bankası’na bağımlı oldu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşmasının Merkez Bankası’na yüksek oranda bağımlı hale geldiğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi
Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu? Ahlak, vicdan kabul eder mi bunu” dedi.
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu
Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları İsviçre’nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren Türkiye A Milli Takımı, G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık’la eşleşti.