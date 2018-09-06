Abdulkadir Selvi: CHP İstanbul’u almak için özel bir çalışma yapıyor

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına muhalefetin nereye kadar ilgisiz kalacağı ise belli değil. CHP’de yarın yapılacak MYK toplantısında yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kapsamlı bir sunum yapacak. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Gündemimizde kesinlikle ittifak yok” diye açıklama yapmasına rağmen Seyit Torun, ittifaksız ve ittifaklı seçim senaryolarını içine alan bir çalışma yaptı.

Seyit Torun’la konuştum. “Yerel seçimde ittifak tavanda değil, tabanda olur” diyor ama “AK Parti ve MHP ittifak olarak, biz ayrı girersek ne olur? İYİ Parti destek verirse ne olur. İttifaksız girilirse seçim sonuçları ne olur” şeklinde bir çalışma yapmış. CHP’nin yüksek bir oy oranı ile kazandığı yerler, yüksek bir oy oranı ile kaybettiği yerler ile kıl payı kazanılan ya da kaybedilen yerler olmak üzere ayrıntılı bir sunum hazırlamış.

CHP, ekim ortası kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planlıyor. Önseçim, temayül yoklaması, merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyecek. Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı