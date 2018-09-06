Abdulkadir Selvi: CHP İstanbul’u almak için özel bir çalışma yapıyor

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına muhalefetin nereye kadar ilgisiz kalacağı ise belli değil. CHP’de yarın yapılacak MYK toplantısında yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kapsamlı bir sunum yapacak. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Gündemimizde kesinlikle ittifak yok” diye açıklama yapmasına rağmen Seyit Torun, ittifaksız ve ittifaklı seçim senaryolarını içine alan bir çalışma yaptı.
CHP, ekim ortası kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planlıyor. Önseçim, temayül yoklaması, merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyecek. Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor.