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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: CHP ile İYİ Parti’nin arasına HDP girdi diyebiliriz

CHP ile İYİ Parti arasına HDP girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki “Millet ittifakı çatırdıyor” ya da “İYİ Parti, AK Parti’ye göz kırptı” şeklinde değerlendirmeler yapabilir miyiz? Bu aşamada çok ileri bir yorum olur. Ama HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı İYİ Parti’de bir rahatsızlık yaşandığı belli.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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