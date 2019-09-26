Abdulkadir Selvi: CHP ile İYİ Parti’nin arasına HDP girdi diyebiliriz

CHP ile İYİ Parti arasına HDP girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki “Millet ittifakı çatırdıyor” ya da “İYİ Parti, AK Parti’ye göz kırptı” şeklinde değerlendirmeler yapabilir miyiz? Bu aşamada çok ileri bir yorum olur. Ama HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı İYİ Parti’de bir rahatsızlık yaşandığı belli.
SON HABERLER
Başka şehirlere zaman yolculuğu
Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.
Arda Turan’ın ‘taciz’den beraat gerekçesi: Kadının ifadesi dışında delil yok
Futbolcu Arda Turan’ın taciz suçundan beraat etmesine, Özlem Şahin’in ifadesinin haricinde bir delil olmaması gerekçe gösterildi.
TikTok’un, Pekin’i kızdıracak içerikleri sansürlediği ortaya çıktı
Çinli video uygulaması TikTok’un içerik moderasyonu sürecinde kullandığı kılavuz belgeye ulaşan The Guardian gazetesi, ‘uygulamanın Pekin’i kızdıracak içeriklerin sansürlendiğini’ yazdı.
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişiye dava
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da görev yapan 41 kişi hakkında ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla dava açıldı.
CHP’li vekil, bakana sordu: Kanadalı şirketin Kaz Dağları’ndaki ruhsatı yenilendi mi?
CHP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Kaz Dağları’nda çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un işletme ruhsatının yenilenip yenilenmediğine dair Meclis’e soru önergesi verdi.