Abdulkadir Selvi: CHP-HDP ittifakı planlanıyor

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı gösterilince, Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olmayacağını ilan etmenin sıkıntısını yaşıyor. Kılıçdaroğlu’na karşı adayım diyemiyor, bu işi örgütün halledeceğini söylüyor. Ama İnce de çok iyi biliyor ki CHP’de işler böyle yürümez. Ya reste rest diyecek, yeterli delegeyi bulup kongrede Kılıçdaroğlu’nu devirecek ya da hesaplaşmayı yerel seçimlerin sonuna bırakacak. İnce’nin çıkışının, Kılıçdaroğlu’nun restinin arkasında biraz da partiyi yerel seçimlere kimin götüreceği mücadelesi yatıyor.

Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı yaparak, milletvekili listelerini tek başına belirleme fırsatını yakalayan Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını da seçmek istiyor. CHP açısından bazı belediyelerde iktidar olmak Türkiye’de iktidara gelmek kadar önemlidir. Çankaya, Kadıköy ve Şişli Belediyeleri CHP açısından bakanlıklar kadar değerlidir. CHP, yerel seçimde tüm yığınağını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yapacak. Amaç AK Parti’yi İstanbul’da başarısızlığa uğratmak. Bunun için bir CHP-HDP ittifakı planlanıyor.

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Kongrede Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı il başkanları belediye başkan adaylığı bekliyor. Yerel seçimler, hem mücadeleyi sertleştiriyor hem de olağanüstü kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendiriyor. Genel merkez, tüm gücüyle devreye girdiği için İnce’nin işi kolay değil.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı