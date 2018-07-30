Abdulkadir Selvi: CHP Genel Merkezi’nin eli, kolu hukuken bağlanıyor

CHP’li muhaliflerin imza toplama süresi bugün doluyor.

Böylece olağanüstü kurultay açısından artık günler değil, saatler sayılı. CHP tüzüğüne göre 634 artı bir delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanacak. Yoksa yapılmayacak. Muhaliflerin sunduğu imzalar incelenecek, ölüm, istifa ya da tedbir nedeniyle geçersiz olanlar ya da mükerrerler tespit edilecek. Ondan sonra olağanüstü kurultay için gerekli imzanın bulunup bulunmadığı açıklanacak. Ama asıl yarından itibaren hukuki sürecin içine girilecek.

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Şimdi sıra geldi 10 puanlık uzmanlık sorusuna. Muhalifler tarafından imzalar teslim edildikten sonra Genel Merkez tarafından geri çektirmek için baskı yapılır mı? Yapsalar da imzaların bir kısmı geri çekilse de hukuki olarak geçerli sayılmıyor.

Çünkü bu konuda Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairesi ile Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş kararlar var. Bunlar hukuken CHP Genel Merkezi’nin elini, kolunu bağlıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı