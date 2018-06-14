Abdulkadir Selvi: Cezaevindeki darbecilerin konuşmalarından darbe umutlarını korudukları anlaşılıyor

Almanya’da olduğu yönünde haberler çıkan Adil Öksüz, 15 Temmuz’un kara kutusuydu. Darbe planlarını Fetullah Gülen’e onaylattıktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. 15 Temmuz gecesi ise darbenin yönetildiği Akıncı Üssü’ndeydi. Adil Öksüz konuşsa 15 Temmuz aydınlatılır. O denli kozmik bir adam.

Alman devleti istemediği sürece Adil Öksüz’ü yakalamak mümkün değil; Amerikan devleti vermediği için Fetullah Gülen’i alamadığımız gibi. Neden? 15 Temmuz bir “FETÖ-NATO darbesi” olduğu için.

Reklam

Peki darbe tehlikesi büsbütün bertaraf edildi mi? Cezaevindeki darbecilerin konuşmalarından bu umutlarını korudukları anlaşılıyor. Yaklaşan seçimler nedeniyle bir algı operasyonu suçlamasına maruz kalmak istemem. Ama darbecilik virüsü bir kez insanın içine girmeye görsün. Darbeler tarihimiz bu örneklerle dolu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı