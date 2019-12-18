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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Bundan sonrası Davutoğlu’nun ve Erdoğan’ı hedef göstermekten bıkmayan Gül’ün bileceği bir iş

Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan’la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AK Parti’ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan’ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor.

Erdoğan, AK Parti’yi kurduğu günden bu yana Erbakan hakkında tek bir olumsuz söz etmedi. Erbakan’ı rahmetle yâd etmeyi ve hatta cezaevine girme tehlikesi doğunca “eski hocası”nı kurtarmayı bildi. Vefalı davrandı. O nedenle de Saadet Partililerin oyunu almayı başardı.

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Tabii bundan sonrası Davutoğlu’nun ve Erdoğan’ı hedef göstermekten bıkmayan Gül’ün bileceği bir iş.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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