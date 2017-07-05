Abdülkadir Selvi: Bunda yüzde 1’lik bir doğruluk payı olsun, CIA’yı lağvederler

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Bu arada Adil Öksüz’ün, cep telefonu sinyalinin en son Mersin’de alındığı söyleniyor. Söz konusu Adil Öksüz’ün cep telefonu sinyali olunca iki senaryo üzerinde duruluyor.

1- Mersin’den yurtdışına kaçırıldı.

2- ABD’nin İncirlik Üssü’nden yurtdışına çıkması sağlandı.

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15 Temmuz’a ABD’yi bulaştırmak gibi bir çaba içinde değilim. Ancak darbenin lideri Fetullah Gülen, ABD’de yaşayacak. Darbe planları belirli sürelerle Pensilvanya’ya götürülecek.

Adil Öksüz en son 14 Temmuz günü ABD’den koltuğunun altında darbe planlarının onaylanmış haliyle dönecek? Ama bundan ABD’nin haberi olmayacak? Eğer bunda yüzde 1’lik bir doğruluk payı olsun, CIA’yı lağvederler.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı