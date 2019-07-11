Abdulkadir Selvi: Bugünün sorusu ne kazanacakları değil, ne kaybettirecekleri

Kurulacak olan partileri bir de bu gözle değerlendirmekte yarar var. Bugünün sorusu ne kazanacakları değil, ne kaybettirecekleri… Yeni partinin kuruluşunu teşvik eden uluslararası sistemin hesabı da bu. Ali Babacan-Abdullah Gül partisinin ne kazanacağı değil, hedef 2023’te Erdoğan’a kaybettirmek.

23 Haziran’dan bu yana yapılan toplantılarda Erdoğan ‘değişim’ sinyali vermiyor. Ancak AK Parti’de bir değişim hazırlığı yapılıyor. Önemli olan değişimin zamanı ve kapsamı olacak. Sadece parti kadrolarında ve kabinede yapılacak bir değişim AK Parti’nin sorunu çözmeye yetmez. AK Parti eğer 2023’te bir sürpriz yaşamak istemiyorsa, siyaset dilini ve ülkeyi yönetme tarzını masaya yatırmalı.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı