Abdulkadir Selvi: Bu sıradan bir başarı değil

EKREM İmamoğlu, 17 gün sonra dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bu sıradan bir başarı değil. İstanbul’da artık yeni bir dönem başlıyor. 25 yıl aradan sonra Ankara ve İstanbul, CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilecek. 1989 yılında SHP’li Nurettin Sözen de ANAP’a karşı böyle bir fırsat yakalamıştı. Ama İSKİ rezaleti nedeniyle SHP’nin başarısı Pirus zaferine döndü. Ama 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Erdoğan, AK Parti iktidarına giden taşları orada döşedi. Ekrem İmamoğlu da siyasi kaderini kendi belirleyecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı