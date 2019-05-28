Abdulkadir Selvi: Bu seçimler aynı zamanda ‘hemşeri’ seçimleri

Bu seçimler aynı zamanda ‘hemşeri’ seçimleri. AK Parti ve CHP hemşeri dernekleri üzerinden seçmenleri ikna etmeye çalışıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili olarak hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında çok önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş ama 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmemiş olan 439 bin seçmeni öncelikli hedef seçmiş durumda. Bunların çoğunluğunun ‘kırgın AK Partililer’ olduğu düşünülüyor.
SON HABERLER
Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe’de görev almayacağım
Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulüpte bir daha görev almayacağını açıklarken “Ancak Fenerbahçe’ye küsemem. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir” dedi.
Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde
31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul’da AKP adayı Binali Yıldırım lehine anket sonucu açıklayan MAK Danışmanlık, yinelenecek seçime bir aydan kısa bir süre kala CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun iki puan önde gittiğini bildirdi.
HDP: Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe açıklaması çok önemli
HDP’nin TBMM’deki Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği açıklamalarını ‘çok önemli bulduklarını’ açıkladı.
Akşener’e ‘gözdağı’: Bilal Erdoğan kendini zor tutuyormuş
AKP”li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Okçular Vakfı konusunda dile getirdiği iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu” ifadelerini kullandı.
Foça’da denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı
İzmir’in Foça ilçesinde, ortaokul öğrencileri; Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve dalış timinin desteğiyle kıyı ve su altı temizliği yaptı. ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle 10 gün önce düzenlenen etkinlikte, denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı.