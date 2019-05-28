Abdulkadir Selvi: Bu seçimler aynı zamanda ‘hemşeri’ seçimleri

Bu seçimler aynı zamanda ‘hemşeri’ seçimleri. AK Parti ve CHP hemşeri dernekleri üzerinden seçmenleri ikna etmeye çalışıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili olarak hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında çok önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş ama 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmemiş olan 439 bin seçmeni öncelikli hedef seçmiş durumda. Bunların çoğunluğunun ‘kırgın AK Partililer’ olduğu düşünülüyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı