Abdulkadir Selvi: Bu muhalefetle yeni anayasa yapılması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çağrısında bulundu ama bu muhalefetle yeni bir anayasa yapılması mümkün değil. Dün Akşener ile Kılıçdaroğlu’nu izledim. Himalaya Dağları bize ne kadar uzaksa, muhalefet de AK Parti ile yeni bir anayasa yapmaya o kadar uzak.

Muhalefet partilerinin görüşme trafiğinin temelinde yeni anayasa çalışmaları vardı. Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi esas alan yeni anayasa için muhalefetin ortak bir platform oluşturulması için çalışıyor.

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Yeni anayasanın püf noktasını cumhurbaşkanlığı seçim sistemi oluşturuyor. Çünkü bu ülkede darbeler cumhurbaşkanı olmak için yapıldı. Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesiyle birlikte vesayet odaklarının müdahale imkânı ortadan kaldırılmış oldu. Muhalefetin parlamenter sistem önerisinde ise tekrar eskiye dönülüyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı