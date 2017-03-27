Abdülkadir Selvi: Bu göstergeler Erdoğan’ın İstanbul’a ağırlık vermesine neden oldu

Bu arada kamuoyu araştırmaları ve saha gözlemleri ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında düzenleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı bundan sonra İstanbul’a daha fazla ağırlık verecek.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 coğrafi bölgede evet, Ege’de ise hayır oylarının önde olduğunu söyledi. En çok seçmene sahip olan Marmara Bölgesi’nde ise başabaş bir durum söz konusu.

Bu göstergeler Erdoğan’ın İstanbul’a ağırlık vermesine neden oldu. İstanbul ile Erdoğan arasındaki özel bir bağ var. Cumhurbaşkanı hem kendisi İstanbul’a ağırlık verecek hem de bakanlara hemşeri dernekleri üzerinden İstanbul’da çalışma talimatı verdi.

Evet ya da hayır diyeceklerin kendine göre belli başlı gerekçeleri var. Ama bir nokta var ki, iki kesimin kesişme noktasını oluşturuyor. Erdoğan sevgisi ve Erdoğan nefreti. A&G araştırmasında Erdoğan için evet diyeceklerin oranı yüzde 51.4 çıkıyor. Bu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 51.8’e yakın bir oran.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı