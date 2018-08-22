Abdulkadir Selvi: Brunson’la ilgili Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izlenecek

Rahip Brunson’la ilgili dava yeni bir hukuki zemine taşınıyor.

Üst mahkeme tarafından adli kontrol şartının kaldırılması talebi reddedilen Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, “Üst mahkemenin ret kararı tebliğ edildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edeceğiz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz” dedi. Brunson’la ilgili başvuruda Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izlenecek.

AYM Mehmet Altan’ın “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vermişti. Mehmet Altan kararı Brunson için örnek oldu. Avukat İsmail Cem Halavurt 2 yıldır tutuklu olan Brunson için AYM’ye kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlali kapsamında bireysel başvuruda bulunacak.

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Anayasa Mahkemesi’nin de olumsuz karar vermesi durumunda Brunson davası AİHM’ye taşınacak. Avukat İsmail Cem Halavurt, “AİHM’ye gitmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nden umutluyuz ama orada da reddedilirse tereddütsüz AİHM’ye gideceğiz” dedi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı