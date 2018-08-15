Abdulkadir Selvi: Brunson olayında bir iletişim krizinin yaşandığına dair söylentiler dolaşıyor

Brunson olayının perde arkasında bir iletişim krizinin yaşandığına dair söylentiler de dolaşmıyor değil. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Brunsonkonusundaki tavrı fazlasıyla iyimser bir şekilde yansıttığı konuşuluyor. Trump’a, Brunson’ın hemen uçağa bindirilip gönderileceği gibi bir hava verdiğinden söz ediliyor. Pompeo Dışişleri’ne CIA başkanlığından gelmiş bir isim. Böyle bir hata yapar mı bilmiyorum.

İsrail’de tutuklu Ebru Özkan’ın serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesinde Erdoğan’ın ricası üzerine Trump’ın devreye girdiğini biliyoruz. ABD tarafı bunu “İlk kez üçüncü bir ülke için devreye girildi” diye anlatıyor. Trump’ın bunun üzerine Brunson konusundaki beklentisinin yükseldiği söyleniyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı