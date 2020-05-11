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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Bir kez daha hevesleri kursaklarında kaldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir tweet attı.

“Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur” dedi.

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Twitter bilgeleri harekete geçti. Cumhur ittifakı bozuluyor diye heyecanlananı mı ararsın, erken seçim için tarih ilan edeni mi… Laf aramızda, sadece Twitter kahinleri coşmamış. Muhalefet cephesinde de bir heyecan dalgasına yol açmış.

Ne zaman ki Bahçeli’den ‘Cumhur İttifakı’na ve Berat Albayrak’a güçlü destek geldi. Bu kez de ters köşe oldular. Bir kez daha hevesleri kursaklarında kaldı. ‘Cumhur ittifakı’ dağılacak diye beklerken, tam aksine güven tazeledi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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