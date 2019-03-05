Abdulkadir Selvi: Binali Yıldırım seçimde kopya çekmeyeceğini söylüyor

Bu arada sözü rakibi Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı projelere getiriyorum. “‘Projesi yok’ diyordunuz ama Ekrem İmamoğlu da projelerini açıkladı” deyince hemen, “Ben projesi yok demedim” diye düzeltme ihtiyacı hissediyor. İmamoğlu’nun projelerini incelediğini, bir bölümünün vaat, bir kısmının ise proje olduğunu söylüyor.

“Seçim bir sınavsa bizim başkasının kâğıdına bakmaya ihtiyacımız yok” diyor, yani kopya çekmeyeceğini söylüyor.

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Kendi projelerini soruyorum. Gözleri parlıyor. İstanbul’u ve projelerini konuşmaktan çok heyecan duyduğu belli oluyor. P

roje adamı olan Binali Yıldırım’ın İstanbul’a yönelik çok önemli projeleri var ama benim yerim buraya kadar. O nedenle sadece izlenimlerimi aktarmakla yetiniyorum.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı