Abdulkadir Selvi: Binali Bey seçimlerden sonra aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Bu arada yazının başına dönecek olursak, Binali Yıldırım’ın adaylığı konusunda, pazartesi ve salı günü önemli gelişmelere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Öğle yemeği yiyip 1 saat baş başa görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın kaygılarını gidermeye çalıştığı söyleniyor. Binali Bey’in sadece protokol konusunda değil, il başkanlığı, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi ve ilçe belediye başkan adayları konusunda talepleri vardı. Protokol sorununu çözmek için Binali Bey’in seçimlerden sonra aynı zamanda başkan yardımcısı olarak atanacağı, il başkanlığı konusunun ise soğumaya bırakılacağı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce Binali Bey’le Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir görüşmesi oldu. Ama pazartesi günü de kabinedeki bazı bakanlar Binali Bey’i ziyaret ederek adaylık konusunda ikna etmeye çalıştılar.

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Bu temasların etkili olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret jestinin ise Binali Yıldırım’ı ikna ettiği söyleniyor. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu söyleyebiliriz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı