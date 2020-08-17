Abdulkadir Selvi: Bilirkişilik yapan isimler ne diyor?

Duygu Delen’in 4’üncü kattan düşmesini gösteren bir video kaydı var. Çok önemli bir kanıt. Daha önce bu tür davalarda bilirkişilik yapan uzmanlarla konuştum. Videoyu izledikten sonra bazı tespitlerde bulundular.

1- Düştüğü yerin mesafesi: Duygu Delen’in düştüğü yer ile bina arasındaki mesafenin açıklığı intihardan ziyade aşağıya itildiğini ya da atıldığını gösteriyor.

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2- Düşüş şekli: İntihar edenler bu şekilde kendini atmazlar. Duygu Delen tepesi aşağıya ve hızlı bir şekilde zemine çakılmış durumda.

3- Kolları ve bacaklarının şekli intihar edenlerde genellikle farklı yönde ve açıklıkta olur.

4- Duygu Delen düşmeden önce bir çocuk bisikletiyle geçiyor. Birkaç saniye sonra Duygu Delen yıldırım hızıyla yere çakılıyor. Çocuk hem çok sakin, hem de karşıya bakıyor, yukarıya bakmasını gerektirecek bir anormallik görmüyor. Her şey bir-iki saniye içinde oluyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı