Abdulkadir Selvi: Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak

Süreç açısından Kılıçdaroğlu’nun asıl önemli sözü, “Sıfırdan yeni bir dava süreci mi olacak?” sorusuydu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. Yargıtay da benzer bir karar alırsa Enis Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak. Yeniden Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılacak. Ama bu arada milletvekilliği iade edilmediği gibi, infaz durdurulması mümkün olmayacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı