Abdulkadir Selvi: Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak

Süreç açısından Kılıçdaroğlu’nun asıl önemli sözü, “Sıfırdan yeni bir dava süreci mi olacak?” sorusuydu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. Yargıtay da benzer bir karar alırsa Enis Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak. Yeniden Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılacak. Ama bu arada milletvekilliği iade edilmediği gibi, infaz durdurulması mümkün olmayacak.
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İstinaf, Sözcü’nün ‘FETÖ’ davasındaki kararları hukuka uygun buldu
Sözcü gazetesine ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan açılan davada verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından kesinleştirildi. Gazetenin avukatları Yargıtay’a gidecek.
Alt mahkeme, AYM kararına direniyor: Berberoğlu’nu yeniden yargılamak gereksiz
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılamanması talebini reddetti.
CHP lideri: Alt mahkeme AYM kararına uymuyorsa çürüme var demektir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin alt mahkeme tarafından reddeilmesine ilişkin, “Bir yargı organı diyor ki, ‘Ben AYM kararına uymayacağım.’ Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme, ‘Uymayacağım’ diyorsa orada orada bir sorun var. Bir çürüme var” yorumunu yaptı.
Hatay’daki yangınlarla ilişkili iki kişi tutuklandı
Hatay’daki yangınlarla ilgili gözaltına alınan dört kişiden E.K ve H.D. tutuklandı.
Oyun Kürtçe… Sahne İBB’nin… Yasak kaymakamlığın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel tiyatrolara destek kapsamında sahne verdiği ‘Beru’ isimli Kürtçe oyun yasaklandı.