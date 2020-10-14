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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak

Süreç açısından Kılıçdaroğlu’nun asıl önemli sözü, “Sıfırdan yeni bir dava süreci mi olacak?” sorusuydu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. Yargıtay da benzer bir karar alırsa Enis Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak. Yeniden Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılacak. Ama bu arada milletvekilliği iade edilmediği gibi, infaz durdurulması mümkün olmayacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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CHP lideri: Alt mahkeme AYM kararına uymuyorsa çürüme var demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin alt mahkeme tarafından reddeilmesine ilişkin, “Bir yargı organı diyor ki, ‘Ben AYM kararına uymayacağım.’ Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme, ‘Uymayacağım’ diyorsa orada orada bir sorun var. Bir çürüme var” yorumunu yaptı.

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