Abdulkadir Selvi: Belli ki Dişli olayı sarsmış

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Resepsiyonda milletvekilleriyle sohbet ederken, sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti milletvekillerinin cep telefonlarına, son dakika olarak Şaban Dişli’nin Genel Başkan Danışmanı olduğu haberleri düşmeye başladı. Mehmet Dişli’nin 15 Temmuz’un beyin takımından olması nedeniyle kısa bir şaşkınlık yaşandı. Haberi doğrulatmaya çalıştılar. Ardından küçük çaplı diyaloglar yaşanmaya başladı. Aralarında suçun şahsiliğini hatırlatan da oldu, suçun şahsiliği sadece Şaban Dişli’ye mi işliyor diye tepki gösteren de.

Benzer tartışmaya damatların tahliyesi sırasında Meclis’te AK Parti kulisinde tanık olmuştum.

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Belli ki Dişli olayı sarsmış.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı