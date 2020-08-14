Abdulkadir Selvi: Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan takip edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yapmıştı. Bahçeli’nin çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da güçlü bir destek gelmişti. Ancak Akşener, “Yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız” diyerek millet ittifakı ile devam edeceğini sinyalini vermişti. İYİ Parti lideri ayrıca önce Ali Babacan’ı ziyaret ederek ardında da dün İzmit’te Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılmak suretiyle bu mesajını pekiştirmişti. Bu süreçte MHP lideri Bahçeli, yeni bir açıklama yapmadı. Sadece Akşener’in, parlamenter sisteme dönüşle ilgili sözlerine üstü kapalı yanıt vermeyi tercih etti. “Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir” demekle yetindi.

Ama daha önce İYİ Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı tercih etti. Bahçeli’nin parti yöneticilerine de “Evine dön” çağrısıyla ilgili olarak ‘konuşmama’ talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli’nin çağrısında ısrarlı olduğunu ve MHP’nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı