Abdulkadir Selvi: Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde FETÖ’yle değil, AK Parti’yle mücadele etti

FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili suçlamaları nedeniyle AK Parti ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ artık yargıda hesaplaşacaklar.

– İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde FETÖ’yle değil, AK Parti ile mücadele etti. Askerler AK Parti ile mücadele edeceklerine FETÖ’nün askeri ayağını ortaya çıkarsalar 15 Temmuz olmazdı.

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– AK Parti iktidar olduğunda askerin bakışı olumsuzdu. Başbakan Abdullah Gül’e katıldığı ilk YAŞ toplantısında, MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, “Yerinde olsam karının başörtüsünü çıkarırım” demişti.

– Başbakan’ın eşi başörtülü diye GATA’ya alınmamıştı. Erdoğan, Nejat Uygur’u ziyaret etmek istemişti. Ancak Emine Hanım’ın başı kapalı olduğu için ziyaret etmesine izin verilmemişti.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı