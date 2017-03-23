Abdülkadir Selvi: Başbakan Yıldırım’ın eski bakanlarla toplantısında yapılan özeleştiri çok önemli

Başbakan Binali Yıldırım’ın eski bakanlarla toplantısında yapılan özeleştiri bu açıdan çok önemli.

– 1.5 milyona yakın genç, oy kullanacak. Gençlerde 3. sıradayız. Gençlere yönelik yeni bir şeyler geliştirmemiz lazım.

– MHP ile beraber olmaktan kaynaklanan bir sorunumuz var. Batıdaki Kürtlerin durumu nedir?

– FETÖ’den yargılamalar yerli yerine oturamadı. Bir kişi tutuklanıyor ama onunla kalmıyor. Onun yakınları da var. Onlar bize düşman oluyor. Yargıda işler iyi gitmiyor.

– Kullanılan dil problemli. Ötekileştirmeyeceğiz, pozitif bir dil kullanacağız dedik ama olmadı. Biz kucaklayıcı bir dile sahiptik. Bu kez yukarıdan bakan ve ötekileştirici bir dil kullanılıyor.

– Baykal’ın Peygamberimizle ilgili sözlerini tartışıyoruz ama bizim içimizdekileri konuşmuyoruz.

– Kampanyada diğer partilerle karşı çok sert bir dil kullanılıyor. 17 Nisan’dan sonra yüz yüze bakmak zorunda kalabilir, tükürdüğümüz testiden su içebiliriz.

– CHP bize ‘tek adam’ diyor biz de ‘Atatürk de tek adamdı’ diyoruz. Biz siyaseti CHP’nin tek adamlığını tenkit ederek siyaset yaptık. Ama geldiğimiz noktada CHP’nin tek adamlığına sığınıyoruz.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı