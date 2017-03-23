Abdülkadir Selvi: Başbakan Yıldırım’ın eski bakanlarla toplantısında yapılan özeleştiri çok önemli

Başbakan Binali Yıldırım’ın eski bakanlarla toplantısında yapılan özeleştiri bu açıdan çok önemli.
– 1.5 milyona yakın genç, oy kullanacak. Gençlerde 3. sıradayız. Gençlere yönelik yeni bir şeyler geliştirmemiz lazım.
– MHP ile beraber olmaktan kaynaklanan bir sorunumuz var. Batıdaki Kürtlerin durumu nedir?
– FETÖ’den yargılamalar yerli yerine oturamadı. Bir kişi tutuklanıyor ama onunla kalmıyor. Onun yakınları da var. Onlar bize düşman oluyor. Yargıda işler iyi gitmiyor.
– Kullanılan dil problemli. Ötekileştirmeyeceğiz, pozitif bir dil kullanacağız dedik ama olmadı. Biz kucaklayıcı bir dile sahiptik. Bu kez yukarıdan bakan ve ötekileştirici bir dil kullanılıyor.
– Baykal’ın Peygamberimizle ilgili sözlerini tartışıyoruz ama bizim içimizdekileri konuşmuyoruz.
– Kampanyada diğer partilerle karşı çok sert bir dil kullanılıyor. 17 Nisan’dan sonra yüz yüze bakmak zorunda kalabilir, tükürdüğümüz testiden su içebiliriz.
– CHP bize ‘tek adam’ diyor biz de ‘Atatürk de tek adamdı’ diyoruz. Biz siyaseti CHP’nin tek adamlığını tenkit ederek siyaset yaptık. Ama geldiğimiz noktada CHP’nin tek adamlığına sığınıyoruz.