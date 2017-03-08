Abdülkadir Selvi: Barzani, Irak’ta darbe gerçekleştiği anda bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyor

Irak’taki durum ciddi. İran’ın, İbadi yönetimine karşı bir darbe girişiminde bulunmasından endişe ediliyor. “ABD İran’ı sıkıştırdıkça, İran da Irak’taki baskısını artırıyor. İran, Irak’ta darbe yapmaya hazırlanıyor. İbadi’yi devirip yerine Nuri el-Maliki’yi getirmeye çalışıyorlar”

Bu mesaj Türkiye ziyareti sırasında IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından verildi. “Bağdat’la hiçbir diyalog kanalımız kalmadı” diyen Barzani, Irak’ta İran destekli bir darbe gerçekleştiği anda bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı