Abdulkadir Selvi: Baraj için yüzde 3, 5 ya da 7 gibi teklifler var

AK Parti’de milletvekili transferinin engellenmesi konusunda farklı görüşler var. Bunun milletvekilinin iradesine bırakılması, siyasi ahlak sorunu olarak bakılması ya da bir partiden diğerine jet hızıyla geçişin önlenip 3 ya da 6 ay gibi bir süre getirilmesi konuşuluyor. Seçim barajı konusundaki ağırlıklı eğilim, ittifakla seçime girenler ile ittifaka girmeyenler arasında bir fark olması yönünde. İttifakla seçime girenler için barajın yüzde 10 olarak korunması hatta yüzde 10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var. Ama tek başına seçime girecek partiler için barajın yüzde 5 ya da 7 olması öneriliyor. Sıfır baraj önerisi yok değil. Ama çok güçlü bir öneri değil. Yüzde 3, 5 ya da 7 gibi teklifler var.

İttifaklarda baraj önemli bir teşvik unsuru. Yüzde 1 alan partiler bile Meclis’te temsil imkânı sağlıyor. Ama işin bir de görünmeyen yüzü var, ki bence çok önemli. Artık oylar konusu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak sayesinde artı 32 milletvekili kazandı.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı