Abdulkadir Selvi: Bakarsınız izin çıkar, Yavaş’la Özhaseki’yi TV’de izleriz

AKP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile … seçimleri konuştuk. Söz yine döndü dolaştı Mansur Yavaş’a geldi. Tayyip Bey izin verirse Mansur Yavaş’la bir TV programında tartışmak istediği yönündeki sözlerinin eleştiri konusu olduğunu hatırlattım.

“Partimizin kararı nedeniyle 10 yıldır arkadaşlarımız tartışma programlarına çıkmıyor. Onun için izin almaktan söz ettim” diye izah etme gereği duydu. “Ben canıgönülden Mansur Bey’le çıkıp Ankara’yı ve projelerimizi konuşmak istiyorum. Bu konuda da partiye müracaat edeceğim” dedi.

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Bakarsınız izin çıkar, Mansur Yavaş’la Mehmet Özhaseki’nin bir TV programında tartışmasını izleriz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı