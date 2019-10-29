Abdulkadir Selvi: Bakalım yeni plana uygun örgüt hangisi olacak?

DEAŞ, Esad’ın kalmasının en büyük meşruiyet aracını oluşturdu, PKK/YPG’nin Batılıların gözünde radikal dinci teröristlere karşı savaşan seküler Kürt güçleri imajını kazanmasını sağladı. İngiliz anahtarı gibi her kapıyı açtı. Sonunda miadını doldurdu. ABD, Usame bin Ladin başkanlığında El Kaide’yi kurdu. Görevini tamamlayınca El Kaide’yi tasfiye edip Usame bin Ladin’i öldürdü. ABD, Bağdadi başkanlığında DEAŞ’ı kurdu. Miadını doldurduktan sonra Bağdadi öldürüldü. Bağdadi’nin ortadan kaldırıldığı operasyonda DEAŞ’a ait kozmik bilgilerin ABD’nin eline geçtiği söyleniyor.

Hem militan ağı hem de örgütün yapılanması açısından, DEAŞ’ın kozmik sırları ABD’nin elinde. ABD isterse bu bilgilerle DEAŞ’ın dünyadaki tüm ağını çökertebilir. Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen bilgilerle El Kaide pasifize edilmişti. Şimdi sırada yeni bir Suriye ve yeni bir plan var. Bakalım yeni plana uygun örgüt hangisi olacak?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı