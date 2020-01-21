Abdulkadir Selvi: Bahçeli’nin dilinin altında bir bakla var ama ne?

CHP, FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasını isterken herhalde keseri kendi ayağına vurmayı amaçlamadı. Onların kastı, FETÖ’nün siyasi ayağını gündemde tutan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sıkıştırmak. Bir adım ilerisinde ise MHP ile AK Parti’nin arasını açıp ‘cumhur ittifakı’nı çatlatmak.

Bahçeli, CHP’nin teklifinin peşine takılmayacaklarını söylemekle bu hamleyi boşa çıkardı. Ama tartışmayı ileri bir noktaya taşıdı. Yurtta sulh konseyinin sivil ayağını gündeme taşıdı. Bahçeli’nin neyi kast ettiğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ne Kılıçdaroğlu gibi AK Parti’yi ne de Erdoğan gibi CHP’yi kast ediyor. Bahçeli’nin dilinin altında bir bakla var ama ne?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı