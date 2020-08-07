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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Bahçeli’nin çağrısı ve İnce’nin yeni parti kuracak olması, İYİ Parti’yi kilit konuma yükseltti

Bahçeli’nin çağrısı hakkında nabız tutmak için İYİ Parti kulislerini yokladım. Bahçeli’nin bu çağrıyı yapmadan önce her yönüyle değerlendirdiğini, hesap kitap yaptığını düşünüyorlar.

“İkircikli bir cümle kullandı” diyorlar. Yani MHP’ye ya da ‘cumhur ittifakı’na girmesi yönünde de evine gidip oturması şeklinde de anlaşılabilecek bir cümle olduğunu söylüyorlar.

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Bahçeli’nin çağrısındaki hedefin, Ayasofya’da namaz kılan, ardından da “Ayasofya’da çok mutlu oldum” diyen Meral Akşener’in yerinin CHP ya da HDP ile birlikte olmak değil, Ayasofya şemsiyesi altında ‘cumhur ittifakı’ ile birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatmak olduğunu düşünüyorum.

Hem Bahçeli’nin çağrısı, hem Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak yeni parti kuracak olması, İYİ Parti’yi ittifaklar açısından kilit konumuna yükseltti. Bakalım Meral Akşener bu kozu iyi kullanacak mı…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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