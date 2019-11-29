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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Babacan’ın sözleri Davutoğlu’nu çok üzmüş

Ali Babacan ise canlı yayında kuracağı partinin startını vermiş oldu. Babacan’ın açıklamalarından sonra Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarını hızlandırdığı gözleniyor. Televizyonlarda gösterilmek üzere tanıtım filmlerinin hazırlanması, aralık ayının ikinci haftasında kurucular kurulu üyelerinin açıklanması, aralık ayının ortasında partinin kurulması gibi bir takvim hazırlanmış. 

Babacan’ın “Ahmet Davutoğlu birlikte yürüme teklifinde bulundu. O daha önce kendisi partileşme sürecini başlatmıştı. Biz daha sonra başlattık. Bu durumda kadrolaşma süreci yürüyemeyeceği için olumlu bakmadık. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum” sözleri Davutoğlu’nu üzmüş. Hem de çok.

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Ama buna rağmen partinin kuruluşunu açıklamadan önce Babacan’la görüşme umudunu koruyormuş.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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