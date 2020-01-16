Abdulkadir Selvi: Babacan kurana kadar ‘yeni parti kurulmalı’ diyenler yüzde 10’a düşerse şaşırmayın

Yeni kurulan ya da kurulacak olan partilerle ilgili bilgileri zaman zaman paylaşıyorum. Ama bir yandan da bu partilere olan ilgi ne düzeyde onu ölçmeye çalışıyorum.

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’e sordum.

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Yeni partilere ihtiyaca ilişkin en yüksek oranı yüzde 34.6’yla 2019 yılı Şubat ayında bulduklarını belirtti. Yani yerel seçimlerden hemen önce. Yerel seçimlerden sonra ise “Yeni partiler kurulsun” diyenlerin oranında hızlı bir düşüş tespit edilmiş. OPTİMAR’ın 12-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı ankette “Yeni partiye ihtiyaç var” diyenlerin oranı yüzde 14.9 çıkıyor. Bu oran eylül ayında 25.8’den ekim ayında 18.6’ya gerilemiş. Ali Babacan partisini kurana kadar bu oran yüzde 10’a düşerse şaşırmayın. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir’den bu sonuçlarını yorumlamasını istedim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı