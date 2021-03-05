Abdulkadir Selvi: Asiltürk’le Karamollaoğlu arasındaki soğukluk konukların da dikkatini çekmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak tarihinde evinde ziyaret etmesiyle birlikte Asiltürk’ün siyasi misyonu daha büyük önem kazandı.

(…)Bu görüşme, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sert muhalefetinde bir değişikliğe yol açmadı.

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Milli Görüş’ün lideri Oğuzhan Asiltürk ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun üslubundaki ayrışma giderek belirgin hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telgraf çektiği Erbakan’ı anma toplantısının açılışında Temel Karamollaoğlu, “Erbakan hocamız hayatı boyunca bu güzel ülkenin imkân ve kaynaklarının bir avuç mutlu azınlığa aktarılmasına karşı çıktı. Biz de şimdi tıpkı onun gibi milletin imkânlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı çıkıyoruz” diye konuştu. O sırada Oğuzhan Asiltürk’ün huzursuz yüz ifadesi dikkati çekti.

(…)Erbakan’ı anma toplantısında Asiltürk’le Karamollaoğlu arasındaki soğukluk konukların da dikkatini çekmiş. O nedenle Oğuzhan Asiltürk’ü dikkatle izlemekte yarar var.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı